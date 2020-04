“Il vaccino potrebbe essere inutile”. Coronavirus, è il virologo a spiegare tutto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Su Business Insider, l’intervento del virologo di fama internazionale, Giulio Tarro, si fa decisamente interessante. L’esperto, non a caso, è stato allievo di Albert Sabin, padre del vaccino contro la poliomelite. Eppure il dottor Tarro, in Italia, si è spesso trovato discorde con quanto afferma Roberto Burioni. Ancora aperto, dunque, il dibattito sul vaccino per Covid-19. Quanto potrebbe risultare utile? L’esperto lo spiega così. “Se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”. E a tal proposito, non del tutto in linea con quanto affermato da Burioni, il virologo aggiunge: “Non voglio fare polemica, ma è curioso che ancora si ascolti chi a inizio febbraio diceva che il ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - il virologo Giulio Tarro : “Il vaccino non serve - non è l’Ebola”

Su Business Insider, l'intervento del virologo di fama internazionale, Giulio Tarro, si fa decisamente interessante. L'esperto, non a caso, è stato allievo di Albert Sabin, padre del vaccino contro la poliomelite. Eppure il dottor Tarro, in Italia, si è spesso trovato discorde con quanto afferma Roberto Burioni. Ancora aperto, dunque, il dibattito sul vaccino per Covid-19. Quanto potrebbe risultare utile? L'esperto lo spiega così. "Se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto". E a tal proposito, non del tutto in linea con quanto affermato da Burioni, il virologo aggiunge: "Non voglio fare polemica, ma è curioso che ancora si ascolti chi a inizio febbraio diceva che il ...

