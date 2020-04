Il Segreto anticipazioni | Donna Francisca | “Lo rimpiangeremo tantissimo”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Il, l’attrice disulla chiusura: “Lo” In questi giorni Il, la soap opera spagnola sbarcata su Canale5 da diversi anni ormai, ha vissuto il momento più atteso dell’anno ossia il salto temporale dagli Anni 20 ai 30. Ciò ha comportato l’uscita di scena di alcuni personaggi e l’ingresso di tanti altri. Quello appena iniziato sarà l’ultimo capitolo de Il. A tal proposito Maria Bouzas che interpretaha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “E’ una conclusione che apre la porta a nuovi orizzonti ma, allo stesso tempo, chiude una tappa molto intensa e felice chetantissimo”. L’ultima puntata de Ildovrebbe andare in onda in Spagna in estate e in Italia a fine 2020. Fernando Mesia ha distrutto Puente ...