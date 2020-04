Il ricordo di Paola Ferrari per Franco Lauro da Storie Italiane: “Incarnava in modo perfetto l’anima del servizio pubblico” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non poteva mancare un omaggio oggi nelle trasmissioni Rai per Franco Lauro, dopo la tragica notizia della sua morte prematura. Il giornalista sportivo, volto di tutti i programmi della Rai dedicati al mondo del calcio e dello sport in generale, si è spento ieri all’età di 58 anni. Pare che per un giorno intero non sia stato possibile mettersi in contatto con lui. Forse un infarto lo ha colpito. L’intervento delle forze dell’ordine ha poi permesso di capire quello che era successo. E oggi da Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, arriva un pensiero per Franco Lauro. Prima nel ricordo di Ivan Zazzaroni, poi nelle parole di Paola Ferrari che ha lavorato al fianco del giornalista fino a poco tempo fa. DA Storie Italiane IL ricordo DI Paola Ferrari PER Franco Lauro “Ivan ha descritto bene l’immagine di ... Leggi su ultimenotizieflash Franco Lauro è morto : il ricordo della Rai e di Paola Ferrari

Paola Barale : «Con Gianni Sperti addio senza un ricordo buono. Raz Degan? Cadute le fette di prosciutto dagli occhi...»

Paola Barale asfalta Gianni Sperti : “Di lui nessun buon ricordo” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non poteva mancare un omaggio oggi nelle trasmissioni Rai per, dopo la tragica notizia della sua morte prematura. Il giornalista sportivo, volto di tutti i programmi della Rai dedicati al mondo del calcio e dello sport in generale, si è spento ieri all’età di 58 anni. Pare che per un giorno intero non sia stato possibile mettersi in contatto con lui. Forse un infarto lo ha colpito. L’intervento delle forze dell’ordine ha poi permesso di capire quello che era successo. E oggi da, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, arriva un pensiero per. Prima neldi Ivan Zazzaroni, poi nelle parole diche ha lavorato al fianco del giornalista fino a poco tempo fa. DAILDIPER“Ivan ha descritto bene l’immagine di ...

Unf_Tweet : Il ricordo di Paola Ferrari per Franco Lauro da #StorieItaliane: “Incarnava in modo perfetto l’anima del servizio p… - verriosvaldo : Dalla mia finestra: Paola Milano Ricordo da qui, dove è tutto sempre lo stesso, con il Corona. Salvo me stessa, v… - monika88161994 : RT @panelelasalame: Riassumendo la diretta di Adriana: - orzi bollenti per Er Mutanda, Clizi@ e M@galli - Parole bellissime per Denver (????)… - zazoomnews : Franco Lauro è morto: il ricordo della Rai e di Paola Ferrari - #Franco #Lauro #morto: #ricordo #della - Serena56503412 : RT @panelelasalame: Riassumendo la diretta di Adriana: - orzi bollenti per Er Mutanda, Clizi@ e M@galli - Parole bellissime per Denver (????)… -