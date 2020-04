Il proprietario del Papeete vuole scendere in piazza contro il governo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Vi ricordate di Massimo Casanova? Il padrone del Papeete Beach in cui Salvini ha scatenato la famosa crisi del Papeete è diventato candidato ed europarlamentare della Lega e aveva anche una mezza idea di diventare il governatore della Puglia. Oggi è però sulle barricate, critica il Capitano perché troppo molle nell’iniziativa politica e vuole scendere in piazza contro il governo. Racconta il Fatto Quotidiano: Il proprietario del Papeete Beach è pronto a guidare la rivolta dei balneari. Di più: è pronto a guidare la rivoluzione tout court contro la dittatura Conte. “Io sarei per andare in piazza”,ha detto il romagnolo ruspante. Sorpassando a destra anche il Capitano: “Salvini continua a fare proposte, è un leader e deve fare così, ma io sono anche imprenditore, io, dopo il 3 maggio, sarei per andare in ... Leggi su nextquotidiano Gianfranco Lucariello : “Maradona si sentiva “proprietario” del Napoli”

Il proprietario del Papeete vuole scendere in piazza contro il governo

Oggi è però sulle barricate, critica il Capitano perché troppo molle nell’iniziativa politica e vuole scendere in piazza contro il governo. Racconta il Fatto Quotidiano: Il proprietario del Papeete ...

