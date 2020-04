Il professore Ascierto sul vaccino per il Coronavirus: ‘Potrebbe volerci anche un anno’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il professore Paolo Ascierto, dell'ospedale Pascale di Napoli, a cui si deve la sperimentazione del Tocilizumab per contrastare gli effetti del Coronavirus, ha parlato del vaccino. Intervenuto a Radio Marte, il medico partenopeo ha detto che potrebbe volerci anche un anno: "Potrebbe arrivare a fine 2020 o a inizio 2021". Leggi su fanpage Paolo Ascierto diventa una canzone : Napoli omaggia il professore (VIDEO) (Di mercoledì 15 aprile 2020) IlPaolo, dell'ospedale Pascale di Napoli, a cui si deve la sperimentazione del Tocilizumab per contrastare gli effetti del, ha parlato del. Intervenuto a Radio Marte, il medico partenopeo ha detto che potrebbeun anno: "Potrebbe arrivare a fine 2020 o a inizio 2021".

Il professore Paolo Ascierto, dell’ospedale Pascale di Napoli, a cui si deve la sperimentazione del Tocilizumab per contrastare gli effetti del Coronavirus, ha parlato del vaccino. Intervenuto a Radio ...

Felitto: quadro all’asta per sostenere l’istituto Pascale

FELITTO. Un quadro all’asta per sostenere l’opera meritoria del Dott. Paolo Ascierto, dell’Istituto Pascale di Napoli. E’ l’iniziativa dell’associazione di Promozione Sociale Pasquale Oristanio.

