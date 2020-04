Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sempre più nell’angolo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Photographer: Stefani Reynolds/CNP/Bloomberg via Getty ImagesQuasi una settimana fa il presidente Donald Trump lanciava un’accusa: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sarebbe di fatto filocinese e avrebbe dettato linee guida intenzionalmente sbagliate nell’iniziale gestione dell’epidemia di coronavirus proprio per favorire il governo di Pechino. Poi è arrivata la minaccia: il governo federale degli Stati Uniti avrebbe potuto bloccare gli ingenti finanziamenti destinati all’agenzia sanitaria. Donald Trump stavolta è stato di parola e il 14 aprile, nel consueto briefing con la stampa alla Casa Bianca, ha annunciato che l’Oms non riceverà più gli 4,8 miliardi di contributi dagli Usa. “Ci sono state moltissime morti a causa delle decisioni sbagliate dell’Oms”, ha affermato il presidente ... Leggi su wired Usa 2020 - Obama annuncia il suo appoggio per Joe Biden : “Ha tutte le qualità per diventare presidente degli Stati Uniti”

Photographer: Stefani Reynolds/CNP/Bloomberg via Getty ImagesQuasi una settimana fa il presidente Donald Trump lanciava un'accusa: l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sarebbe di fatto filocinese e avrebbe dettato linee guida intenzionalmente sbagliate nell'iniziale gestione dell'epidemia di coronavirus proprio per favorire il governo di Pechino. Poi è arrivata la minaccia: il governo federale degli Stati Uniti avrebbe potuto bloccare gli ingenti finanziamenti destinati all'agenzia sanitaria. Donald Trump stavolta è stato di parola e il 14 aprile, nel consueto briefing con la stampa alla Casa Bianca, ha annunciato che l'Oms non riceverà più gli 4,8 miliardi di contributi dagli Usa. "Ci sono state moltissime morti a causa delle decisioni sbagliate dell'Oms", ha affermato il presidente ...

