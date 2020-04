Il piano della task force. Ripartenza accelerata già prima del 3 maggio. Dall’automotive alla metallurgia. La nuova agenda delle riaperture (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adesso tutti vogliono “ripartire”. Non solo imprese e commercianti continuano il pressing perché venga al più presto allentato il lockdown per evitare il collasso dell’economia. Anche le forze politiche che più si erano distinte nel chiedere la serrata totale ora battono i pugni sul tavolo per una Ripartenza sprint del Paese. È il caso di Matteo Salvini. Che chiede di “far riaprire in sicurezza chi può il prima possibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico”. L’azzurra Anna Maria Bernini argomenta che “il lockdown costa 47 miliardi al mese, il 3,1% del Pil, e le imprese non possono più aspettare”. Si aggiunge al coro il Pd. “La task force guidata da Colao, il governo, il Comitato tecnico scientifico, lavorino seriamente al piano della ripresa, ... Leggi su lanotiziagiornale Covid-19 - si prepara un piano regionale di verifica del contagio in attesa della fase 2

Coronavirus - ecco il piano della Serie A per ridurre al minimo il rischio contagio

Fase 2 per fasce d’età con app e turni a lavoro. Piano della task force (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adesso tutti vogliono “ripartire”. Non solo imprese e commercianti continuano il pressing perché venga al più presto allentato il lockdown per evitare il collasso dell’economia. Anche le forze politiche che più si erano distinte nel chiedere la serrata totale ora battono i pugni sul tavolo per unasprint del Paese. È il caso di Matteo Salvini. Che chiede di “far riaprire in sicurezza chi può ilpossibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico”. L’azzurra Anna Maria Bernini argomenta che “il lockdown costa 47 miliardi al mese, il 3,1% del Pil, e le imprese non possono più aspettare”. Si aggiunge al coro il Pd. “Laguidata da Colao, il governo, il Comitato tecnico scientifico, lavorino seriamente alripresa, ...

marcocappato : 'il Governo dovrebbe cominciare a fornire qualche indicazione non sulla data della riapertura in sé, bensì sulla da… - Corriere : Qui Fiorenza Sarzanini spiega quali sono le ipotesi che si stanno valutando, tra cui quella di una mappatura della… - LaStampa : Nel pieno della crisi coronavirus il Fondo Monetario Internazionale si alza gli stipendi. Ma l’Italia si oppone - LSichei : RT @ilfoglio_it: Le task force non bastano. Occorre un piano d’uscita dall’emergenza. Idee per il lavoro e le imprese, la tutela dei più de… - TRIESTEALLNEWS : “Il #Governo deve fare in fretta a predisporre un piano di #ripartenza, perché il #3maggio potrebbe essere troppo t… -