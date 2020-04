Il nuovo iPhone SE è ufficiale: costa 499 euro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Apple ha presentato l'iPhone SE, il tanto rumoreggiato smartphone economico della mela che punta ad accaparrarsi la proficua fascia di prezzo intermedia con un'offerta che è in grado di offrire la quasi totalità di quella garantita dai modelli di fascia alta. Leggi su fanpage Come risparmiare nell’acquisto di un iPhone - scegliendone uno ricondizionato a nuovo

Apple - arriva il nuovo iPhone SE : simile all'8 - con il motore dell'iPhone 11

Un nuovo report conferma che iPhone mantiene più valore degli smartphone Android (Di mercoledì 15 aprile 2020) Apple ha presentato l'SE, il tanto rumoreggiato smartphone economico della mela che punta ad accaparrarsi la proficua fascia di prezzo intermedia con un'offerta che è in grado di offrire la quasi totalità di quella garantita dai modelli di fascia alta.

pottolina : Vado a memoria e chiedo: era dai tempi dell'iPhone 3G che un iPhone nuovo (vabbé, più o meno nel caso di SE) costav… - BrunoRuffilli : Era ampiamente previsto dalle indiscrezioni circolate online, ed è successo. - nico25019820 : #Apple mi ha fregato, nuovo #IphoneSE e non 9. È di fatto un #Iphone8 aggiornato, mi aspettavo delle chicche in più… - aestheticgiuls : Nuovo iphone a quasi 500 euro invece che 800/900 damn imma think about it - LaStampa : Design familiare, solo tre colori, ma tutta l’esperienza d’uso di un vero iPhone, a un prezzo da fascia media. -