Il nuovo decalogo del complottista: finta pandemia, bambini morti per vaccino anti-COVID nel Senegal e 5G (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il piatto più richiesto alla mensa dei complottisti si rinnova: non solo una stanca invenzione sulla finta pandemia, ma anche i bambini morti per il vaccino anti-COVID19 nel Senegal e, ovviamente, tutta la disinformazione sul 5G. Ancora una volta il messaggio gira sui social trovando forza specialmente lungo le chat WhatsApp, con la serenità di incontrare condivisori compulsivi pronti a rendersi ignari responsabili di diffusione di bufale, allarmismo e procurati allarmi. 1.Creo una finta pandemia, 2.Impanico la popolazione di tutto il mondo. 3.Ho pronto il vaccino ma fingo che lo sto ancora sperimentando. 4. L’ansia cresce ,il popolo vuole il vaccino perché ha paura . 5.Si chiede a tutti di stare a casa, nel frattempo si abbattono alberi in tutto il mondo per favorire il viaggio delle onde elettromagnetiche delle antenne 5G (cancerogene e ... Leggi su bufale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il piatto più richiesto alla mensa dei complottisti si rinnova: non solo una stanca invenzione sulla, ma anche iper il19 nel Senegal e, ovviamente, tutta la disinformazione sul 5G. Ancora una volta il messaggio gira sui social trovando forza specialmente lungo le chat WhatsApp, con la serenità di incontrare condivisori compulsivi pronti a rendersi ignari responsabili di diffusione di bufale, allarmismo e procurati allarmi. 1.Creo una, 2.Impanico la popolazione di tutto il mondo. 3.Ho pronto ilma fingo che lo sto ancora sperimentando. 4. L’ansia cresce ,il popolo vuole ilperché ha paura . 5.Si chiede a tutti di stare a casa, nel frattempo si abbattono alberi in tutto il mondo per favorire il viaggio delle onde elettromagnetiche delle antenne 5G (cancerogene e ...

burian89 : Il nuovo decalogo del complottista: finta pandemia, bambini morti per vaccino anti-COVID nel Senegal e 5G. - annmavi : RT @Bufalenet: Ancora complotti, ancora #infodemia. E così il #complottista, nuovo nemico del genere umano, si schiera per mera stupidità a… - Bufalenet : Ancora complotti, ancora #infodemia. E così il #complottista, nuovo nemico del genere umano, si schiera per mera st… - MagazineQualita : Da Bureau Veritas il decalogo per il nuovo smart working Attraverso Bureau Veritas Nexta un sistema di assistenza a… - cani_ste : RT @veterinarivda: Sulla base delle #conoscenze #scientifiche attuali sul nuovo #coronavirus, l'agenzia @Agenzia_Ansa e l' @ANMVI_Ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decalogo Il nuovo decalogo del complottista: finta pandemia, bambini morti per vaccino anti-COVID nel Senegal e 5G Bufale.net Argenta il fronte più caldo, già otto le vittime del Manica

E si rischia un nuovo caso Fiorana. Cidas: «Dal 6 aprile in attesa di 85 esiti» ARGENTA ... Da lunedì 6 aprile sono stati realizzati 91 tamponi, dei quali abbiamo l’esito solo di 6. Dieci giorni di ...

Test sierologici per chi è guarito

La Regione annuncia controlli sul personale sanitario e su chi è uscito dalla quarantena. Altri 10 decessi nel Comasco. «Ora ci aspetta la conquista di una nuova normalità». Sono dieci le nuove ...

E si rischia un nuovo caso Fiorana. Cidas: «Dal 6 aprile in attesa di 85 esiti» ARGENTA ... Da lunedì 6 aprile sono stati realizzati 91 tamponi, dei quali abbiamo l’esito solo di 6. Dieci giorni di ...La Regione annuncia controlli sul personale sanitario e su chi è uscito dalla quarantena. Altri 10 decessi nel Comasco. «Ora ci aspetta la conquista di una nuova normalità». Sono dieci le nuove ...