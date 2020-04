Il nuovo calendario del ciclismo: Tour de France dal 29 agosto, Giro d’Italia ad ottobre (Di mercoledì 15 aprile 2020) La federazione internazionale del ciclismo ha annunciato le variazioni al calendario internazionale dopo i rinvii obbligati dall'emergenza Coronavirus. Il Tour de France andrà in scena dal 29 agosto al 20 settembre. Il Giro d'Italia si terrà dopo i Mondiali in Svizzera, quindi non prima del 28 settembre. Leggi su fanpage Coronavirus Superbike/ Nuovo calendario 2020 : Gp Imola cancellato - Misano a novembre

Ultime Notizie dalla rete : nuovo calendario Serie A 2019-2020: il nuovo calendario, niente partite al Nord JMania Ciclismo, Vuelta e Giro ad ottobre dopo il Tour de France

Secondo il quotidiano spagnolo gli organizzatori stavano esaminando un slot dal 3 al 25 ottobre, che potrebbe anche essere la nuova data per il Giro che è stato posticipato rispetto ... “Ma sarà ...

Uci: Tour dal 29 agosto, prima i Tricolori. I Mondiali non cambiano: 20-27 settembre

Prende forma il nuovo calendario del ciclismo nell’ambito di una possibile ripartenza, sempre che l’evoluzione della pandemia legata al coronavirus lo consenta. Il tutto partendo dalle nuove date del ...

