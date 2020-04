Il Mes ha spaccato il governo giallorosso (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Meccanismo europeo di stabilità ha squarciato il velo di ipocrisia che tiene unito il governo giallorosso. All’interno della maggioranza è scattato un tutti contro tutti che ha schiacciato in un angolo Giuseppe Conte. Il premier, fautore del ”no Mes”, pensava di giocare la sua partita con Bruxelles in un altro modo, ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza. Il fronte rigorista ha risposto picche alla richiesta di introdurre gli Eurobond, ma sul Fondo salva-Stati ha fatto importanti passi avanti. I Paesi che lo vorranno, potranno afferrare il salvagente del Mes senza doversi preoccupare delle condizionalità nel caso in cui dovessero utilizzarlo per coprire spese sanitarie dirette o indirette. Conte non si aspettava un’apertura del genere ed è quindi rimasto spiazzato. Anche perché Pd e Italia Viva sono ... Leggi su it.insideover Eurogruppo spaccato su MES e coronabond : intesa ancora non c’è

Il Meccanismo europeo di stabilità ha squarciato il velo di ipocrisia che tiene unito il. All'interno della maggioranza è scattato un tutti contro tutti che ha schiacciato in un angolo Giuseppe Conte. Il premier, fautore del "no Mes", pensava di giocare la sua partita con Bruxelles in un altro modo, ma alla fine si è dovuto arrendere all'evidenza. Il fronte rigorista ha risposto picche alla richiesta di introdurre gli Eurobond, ma sul Fondo salva-Stati ha fatto importanti passi avanti. I Paesi che lo vorranno, potranno afferrare il salvagente del Mes senza doversi preoccupare delle condizionalità nel caso in cui dovessero utilizzarlo per coprire spese sanitarie dirette o indirette. Conte non si aspettava un'apertura del genere ed è quindi rimasto spiazzato. Anche perché Pd e Italia Viva sono ...

