Il lavoro dopo il coronavirus Come garantire la sicurezza nel paese delle piccole e

Ultime Notizie dalla rete : lavoro dopo Il lavoro, dopo il covid: Italia e Ue baricentro di una nuova catena globale del valore Agenda Digitale Schengen sospesa a lungo e scuola tra le urgenze: ecco la road map dell’Ue per il ritorno alla normalità

«Il ritorno alla normalità sarà molto lungo», e l’obiettivo della Commissione europea è avere gli strumenti per poter lavorare come si conviene a un allentamento graduale ... diversi sistemi sanitari ...

Coronavirus, gli italiani inflessibili: la legge va rispettata. Ma solo se c’è di mezzo il virus

Breve di cronaca: marito multato (533 euro) per essersi intestardito ad andare a recuperare con l’automobile la moglie infermiera impossibilitata a rientrare a casa da sola dopo il turno all’ospedale ...

