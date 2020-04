Il governo porrà la fiducia sul dl Cura Italia mercoledì alla Camera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il decreto Cura Italia approderà nell'Aula della Camera mercoledì prossimo, 22 aprile, per la discussione generale. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Secondo quanto viene riferito, il governo ha già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia, come già avvenuto al Senato. La discussione generale si svolgerà mercoledì 22, dalle ore 9,30 e fino alle 13. Verso le ore 13, terminata la discussione generale, il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Sempre mercoledì prossimo, alle ore 15, si svolgerà il Question time. Seguirà una nuova capigruppo per stabilire il timing del voto di fiducia. La stessa Conferenza ha deciso che si svolgerà martedì prossimo, 21 aprile, alle ore 17,30, una nuova informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula ... Leggi su agi Il decreto Cura Italia approda domani nell’Aula del Senato. Giovedì il Governo porrà la questione di fiducia

Esclusivo : Renzi proporrà l'elezione diretta del premier e un patto di governo aperto a tutti (e conferma la mozione di sfiducia a Bonafede)

