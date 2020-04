Il finale di Empire non ci sarà, l’ultimo episodio in onda il 21 aprile ma scoppia la polemica (Di mercoledì 15 aprile 2020) I fan di Empire sono interdetti e infuriati e tutto per via delle comunicazioni ufficiali arrivate in merito al finale della stagione e della serie che, a quanto pare, non ci sarà. Questo è il comunicato ufficiale che arriva dagli Usa e che chiude così le porte agli ultimi episodi ancora da girare della serie anticipando così il finale al 21 aprile, ovvero la prossima settimana. Dopo che il coronavirus ha interrotto la produzione in anticipo, la serie Fox di successo finirà due episodi prima del previsto e questo lascia ben pensare a quello che potrebbe succedere visto che in questo modo non ci sarà l'addio promesso agli amati protagonisti. Fox ha confermato che l'ultimo episodio originale di Empire andrà in onda il 21 aprile e che la serie non riuscirà a filmare il finale della serie pianificato, almeno per ora. Nel ... Leggi su optimagazine Empire chiude in anticipo : il finale di serie previsto non andrà mai in onda

