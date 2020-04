Il figlio di Caterina Balivo non vuole mostrare sui social nemmeno i capelli e lei si

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 15 aprile 2020)per la prima volta ha tanto tempo da trascorrere a casa con i suoi figli e si gode ogni istante anche se poi la sera arriva distrutta, come tanti genitori. Non perde l’abitudine di scattare foto di continuo ai suoi figli ma sembra che il primogenito non abbia molta voglia di mostrarsi, nonapparire suie la sua mamma ovviamente rispetta la sua privacy, già così forte a 7 anni. Se Guido Alberto si concede raramente alle foto ma sempre con la promessa che la mamma non le pubblichi, Cora non detta ancora regole in casa esi diverte con lei dedicandole stories e scatti. Pochi minuti fa l’ennesima foto della sua bimba che accarezza i fiori colorati, li trova bellissimi e la conduttrice insiste perché le piace educare i suoi figli al bello.MAMMA ATTENTA E CON TANTE REGOLE IN ...