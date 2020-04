Il diritto di visita del genitore non collocatario al tempo del COVID-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) di Paolo M. Storani - Pur respingendo l'istanza ex art. 337 quinquies c.c. il provvedimento collegiale urgente qui di seguito in disamina, emesso dal Tribunale di Vasto appena il 2 aprile 2020, estensore il Dott. Fabrizio Pasquale, desta considerevole interesse in un periodo in cui la fase emergenziale pare comprimere e soffocare l'esercizio di ogni diritto costituzionalmente garantito; costituisce, altresì, una valida e perspicua soluzione per contemperare il diritto del padre (oltretutto proveniente da Milano, zona ad alto tasso epidemico) a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia da esercitarsi attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana in orario ampio pomeridiano e serale (14:30-21:30), previa diffida al... Leggi su studiocataldi Diritto di visita e inadempienza dei genitori ai tempi del coronavirus

Cassazione : niente multe a genitori che non esercitano diritto visita (Di mercoledì 15 aprile 2020) di Paolo M. Storani - Pur respingendo l'istanza ex art. 337 quinquies c.c. il provvedimento collegiale urgente qui di seguito in disamina, emesso dal Tribunale di Vasto appena il 2 aprile 2020, estensore il Dott. Fabrizio Pasquale, desta considerevole interesse in un periodo in cui la fase emergenziale pare comprimere e soffocare l'esercizio di ognicostituzionalmente garantito; costituisce, altresì, una valida e perspicua soluzione per contemperare ildel padre (oltretutto proveniente da Milano, zona ad alto tasso epidemico) a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia da esercitarsi attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana in orario ampio pomeridiano e serale (14:30-21:30), previa diffida al...

EmanueleSalern5 : RT @UNHCRItalia: Anche i rifugiati hanno diritto ai buoni spesa per famiglie e individui in difficoltà economiche a causa dell’emergenza #c… - GIANNNPAN : RT @UNHCRItalia: Anche i rifugiati hanno diritto ai buoni spesa per famiglie e individui in difficoltà economiche a causa dell’emergenza #c… - Nutizieri : Emergenza Covid-19: genitori separati e diritto di visita ai figli minori - extraterra62 : RT @UNHCRItalia: Anche i rifugiati hanno diritto ai buoni spesa per famiglie e individui in difficoltà economiche a causa dell’emergenza #c… - UNHCRItalia : Anche i rifugiati hanno diritto ai buoni spesa per famiglie e individui in difficoltà economiche a causa dell’emerg… -