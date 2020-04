Il decreto liquidità è una “bufala epocale”: escluse il 70% delle imprese. Se n’è accorto anche il Fatto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Anche il Fatto quotidiano si è accorto che il decreto liquidità è un bluff. Lo scrive nel blog “Economia e lobby” Vincenzo Imperatore, consulente della direzione, giornalista e saggista. «Può stare tranquilla l’Europa perché i 400 miliardi non saranno mai utilizzati. Le parole enfatiche del governo (“si tratta di una misura storica”) sono vere: per me si tratta davvero di una bufala epocale. Le misure creditizie messe a disposizione delle imprese non saranno utilizzate almeno nel 70% dei casi per due motivi». Imperatore osserva che innanzitutto per finanziamenti superiori a 25.000 euro la concessione è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche». Una valutazione che è «basata “sulla situazione finanziaria pre-crisi e non ... Leggi su secoloditalia Decreto Liquidità - acconto imposte 2020 : i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Dopo il portale Inps, crolla pure il sito per chiedere le garanzie, altra figuraccia. Le… - dellorco85 : La Commissione europea ha dato il via libera al 'decreto liquidità' del Governo: 400 miliardi per sostenere le impr… - Mov5Stelle : È già disponibile online il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compi… - gioporce : RT @Virus1979C: Decreto liquidità, online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25mila euro - RizziRes : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Dopo il portale Inps, crolla pure il sito per chiedere le garanzie, altra figuraccia. Le lunghe a… -

