Il cuore grande di David Beckham, che ha fatto visita (a sorpresa) a un anziano malato di cancro (Di mercoledì 15 aprile 2020) David Beckham ha un cuore grande. Al tempo del coronavirus, l’ex stella del Manchester United non dimentica i più vulnerabili: gli anziani. Beckham attualmente è in quarantena con la moglie Victoria e tre dei loro quattro figli: Romeo, 17, Cruz, 15, e Harper, 8 (Brooklyn, 21, è a New York con la fidanzata Nicola Peltz). Ma il lunedì di Pasqua ha lasciato la sua tenuta nel Cotswold per fare visita, a sorpresa, a David Roberts, un settantenne tifoso del Liverpool che da tre anni lotta contro il cancro: «Mi chiamo David, ma puoi chiamarmi Becks», gli ha detto bussando alla porta della sua casa ad Abingdon, nell’Oxfordshire. Roberts, che vive con moglie e figlio, è rimasto «senza parole»: «David era alla mia porta. E tutto quello che mi veniva da dire era: “Ciao, come stai?”». Leggi su vanityfair Paola Barale - il suo grande gesto scalda il cuore dei fan. Lo ha fatto per loro

Fedez - Chiara Ferragni - Carlo Cracco e Giorgio Armani : i ricchi con il cuore grande

Lista civica Eros Pessina: “In questa emergenza sanitaria insieme in modo costruttivo”

Busca ha anche stavolta mostrato il suo cuore grande a partire dalle istituzioni di ogni ordine e grado, alle associazioni di volontariato, ai comuni cittadini: ciascuno si è messo a disposizione chi ...

