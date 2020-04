“Il coronavirus sta facendo morire di fame i londinesi”. E gli inglesi raccolgono 1 milione di sterline (Di mercoledì 15 aprile 2020) È quando crollano le tue certezze, quando tutto sembra cambiare attorno a te, che ti rendi conto di come non sia possibile fare a meno degli altri, di quanto la tua vita sia inevitabilmente legata a quella di chi ti sta intorno. E proprio l’emergenza coronavirus ha fatto riscoprire a tutti noi l’importanza della comunità, la necessità di pensare anche al benessere del nostro prossimo, ci ha persuaso sulla bellezza del senso civico. A Londra – la città multiculturale per eccellenza – lo si è capito bene e i sudditi di Elisabetta II hanno voluto (e saputo) dare al mondo intero una prova di unione unica: il lockdown ha messo a fortissimo rischio malnutrizione gli abitanti della capitale inglese? E allora i londinesi hanno risposto in modo esemplare, raccogliendo in poco tempo 1 milione di sterline per i più bisognosi e ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Meloni : “Il Mes è un cavallo di Troika”

È quando crollano le tue certezze, quando tutto sembra cambiare attorno a te, che ti rendi conto di come non sia possibile fare a meno degli altri, di quanto la tua vita sia inevitabilmente legata a quella di chi ti sta intorno. E proprio l'emergenzaha fatto riscoprire a tutti noi l'importanza della comunità, la necessità di pensare anche al benessere del nostro prossimo, ci ha persuaso sulla bellezza del senso civico. A Londra – la città multiculturale per eccellenza – lo si è capito bene e i sudditi di Elisabetta II hanno voluto (e saputo) dare al mondo intero una prova di unione unica: il lockdown ha messo a fortissimo rischio malnutrizione gli abitanti della capitale inglese? E allora i londinesi hanno risposto in modo esemplare, raccogliendo in poco tempo 1 milione di sterline per i più bisognosi e ...

