Il Coronavirus ferma Milano ma riprendono i lavori nella città deserta | gli operai

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilhato la città di, come tutte le altre città italiane. Ma ora che sono ripresi inei cantieri stradali, si approfitta dell’assenza della popolazione per le strade della città, per eseguire varidi riparazione. In via Torino vengono sistemati i lampioni, in corso Venezia si rifà l’asfalto e sui Navigli si sistemano i cartelloni stradali. Glilavorano nel rispetto delle norme anticontagio, indossando le mascherine e i guanti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo del’articolo).L'articolo Ilmacittà: glirifanno le strade e sistemano i lampioni FOTO Meteo Web.