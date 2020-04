Il Coronavirus e quella sensazione sempre più netta delle scuole ‘parcheggio’

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il virus ha stravolto la nostra vita, le nostre abitudini. Movimenti limitati e quasi azzerati, senso di insicurezza che ci pervade non appena varchiamo l’uscio di casa per andare a fare la spesa, numeri e dichiarazioni che non tendono a rassicurare anche se sembrano essere più rassicuranti rispetto alle scorse settimane. In questo lungo mese (anche un po’ di più) di simil-quarantena abbiamo visto come le cose cambino in modo repentino, trascinando con sé anche tutte le nostre certezze. Cambiamenti che estremizzano molti concetti che, fino a qualche tempo fa, sembravano esser scritti solo su carta. Uno di questi aspetti è stato evidenziato dallechiuse. LEGGI ANCHE > Per il professor Locatelli, ledovrebbero essere riaperte solo nel mese di settembre Partiamo dall’antefatto che spinge a questa riflessione. ...