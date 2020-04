Il CEO di Activision Blizzard ha dato il proprio numero di telefono personale ai dipendenti per rimanere in contatto durante l'emergenza Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, ha affermato che la società sta compiendo alcuni passi importanti nella gestione della pandemia di Coronavirus, incluso uno sorprendentemente personale. In un'intervista con la CNBC, Kotick ha dichiarato di aver dato il suo numero di cellulare personale all'intera forza lavoro."Circa un mese fa abbiamo inviato un'e-mail, dal mio indirizzo e-mail, con il mio numero di telefono e abbiamo incoraggiato ogni singolo dipendente che ha un problema relativo all'assistenza sanitaria a contattarmi direttamente".Kotick ha continuato dicendo che la misura ha funzionato bene fino ad ora e che "centinaia" di persone lo hanno contattato direttamente. Fortunatamente pochissimi impiegati si sono dimostrati positivi al Coronavirus. Ha anche citato alcune altre iniziative che Activision Blizzard sta prendendo, incluso il supporto finanziario per studi e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bobby Kotick, CEO di, ha affermato che la società sta compiendo alcuni passi importanti nella gestione della pandemia di Coronavirus, incluso uno sorprendentemente. In un'intervista con la CNBC, Kotick ha dichiarato di averil suodi cellulareall'intera forza lavoro."Circa un mese fa abbiamo inviato un'e-mail, dal mio indirizzo e-mail, con il miodie abbiamo incoraggiato ogni singolo dipendente che ha un problema relativo all'assistenza sanitaria a contattarmi direttamente".Kotick ha continuato dicendo che la misura ha funzionato bene fino ad ora e che "centinaia" di persone lo hanno contattato direttamente. Fortunatamente pochissimi impiegati si sono dimostrati positivi al Coronavirus. Ha anche citato alcune altre iniziative chesta prendendo, incluso il supporto finanziario per studi e ...

