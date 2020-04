Il bonus di 600 euro è lordo e scende a 478 euro: la bufala smentita dai primi accrediti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Arrivano oggi 15 aprile, grazie ad alcune testimonianze sui social e quelle fornite da testate autorevoli come Repubblica, le conferme sul fatto che il bonus da 600 euro sia da considerare netto e non loro. Lo scorso weekend, infatti, hanno iniziato a girare sui social presunti screenshot di accrediti pari a poco meno di 500 euro. Rumors smentite dalle notizie odierne. Articolo originale sui 600 euro lordi del 12 aprile Sarà un caso, ma da quando è scoppiata la polemica tra governo e parte dell’opposizione stiamo assistendo ad una proliferazione di fake news che investono il Premier Giuseppe Conte, come emerso il 12 aprile a proposito del bonus di 600 euro previsto per i professionisti. Stando all’immagine che vi riportiamo nel nostro articolo, infatti, sta girando il falso screenshot dell’accredito del suddetto pagamento, con l’intento di ... Leggi su bufale Da oggi 15 aprile il bonus 600 euro INPS : SMS o mail in arrivo

Bonus 600 euro - congedi e pmi : al via oggi misure Cura Italia

