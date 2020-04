Il bonus da 900 euro agli ospedali per ogni «deceduto per Covid-19». La bufala nei gruppi no vax (Di mercoledì 15 aprile 2020) Servirebbe un vaccino contro le Bufale, anche se i no vax sarebbero contrari. Eppure è partita proprio da loro – o, almeno, compare anche su un gruppo Facebook nato contro l’ex ministro della Salute Giulia Grillo – questa fake news che parla, senza alcun riscontro reale, di un bonus ospedali Covid per ogni paziente dichiarato deceduto per colpa del Coronavirus. Nella bufala si parla di «fino a 900 euro» a paziente. Ovviamente non è così. LEGGI ANCHE > Da Napoli alla Basilicata, i brutti audio WhatsApp e commenti sui social che accusano i medici di diffondere il coronavirus Spesso e volentieri, però, quando si creano gruppi su Facebook – in particolare su argomenti così delicati e molti discussi come quello dei vaccini – c’è il rischio che questo micromondo social dia vita e adito a ... Leggi su giornalettismo Lo sapete che gli ospedali prendono un bonus se dichiarano deceduto per COVID19 anche €900 al paziente? – La bufala corre su Facebook (Di mercoledì 15 aprile 2020) Servirebbe un vaccino contro le Bufale, anche se i no vax sarebbero contrari. Eppure è partita proprio da loro – o, almeno, compare anche su un gruppo Facebook nato contro l’ex ministro della Salute Giulia Grillo – questa fake news che parla, senza alcun riscontro reale, di unperpaziente dichiaratoper colpa del Coronavirus. Nellasi parla di «fino a 900» a paziente. Ovviamente non è così. LEGGI ANCHE > Da Napoli alla Basilicata, i brutti audio WhatsApp e commenti sui social che accusano i medici di diffondere il coronavirus Spesso e volentieri, però, quando si creanosu Facebook – in particolare su argomenti così delicati e molti discussi come quello dei vaccini – c’è il rischio che questo micromondo social dia vita e adito a ...

Ultime Notizie dalla rete : bonus 900 Lo sapete che gli ospedali prendono un bonus se dichiarano deceduto per COVID19 anche €900 al paziente? – La bufala corre su Facebook Bufale.net Crisi post Coronavirus, come chiedere gli aiuti economici

Un vademecum che illustra le principali misure operative contenute nel Piano per l’emergenza socio-economica varato dalla Regione Campania, vale a dire il programma di interventi — alimentato ...

Coronavirus, arrivano i bonus dalla Regione Campania: ecco chi può richiederli

«Con un ulteriore straordinario sforzo nel reperimento di risorse, il fondo per il Piano Socio Economico della Regione Campania è stato portato a 900 milioni di euro. L’incremento di altri 300 milioni ...

