Il bonus da 600 euro pagato al 60% dei richiedenti: quali lavoratori lo ricevono prima (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'Inps fa sapere che il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi è in pagamento per il 60% dei beneficiari. Il 15 aprile l'indennità è stata erogata a 1,8 milioni di persone, a cui se ne aggiungeranno altre 700mila il 16 aprile. Tra tutti i beneficiari, il 67% è rappresentato da autonomi, mentre i liberi professionisti sono il 10%. Leggi su fanpage Inps : "Il bonus dei 600 euro già erogato al 60% dei richiedenti"

Bonus 600 euro - ai medici e ai veterinari non spetta - per legge : "Bel modo di dire grazie"

