Il bollettino del 15 aprile spiegato: ormai il Coronavirus corre solo a Milano e Torino (Di mercoledì 15 aprile 2020) Contagi in calo in tutta Italia, ma il 24% dei nuovi casi sono a Milano e Torino sempre più ultimi grandi focolai dell'epidemia di Coronavirus in Italia: “Questo non vuol dire che i milanesi e i torinesi siano indisciplinati - commenta Giovanni Forti, data analyst di YouTrend -, ma che un virus nelle grandi città è molto più difficile da arginare. Zero casi? A questo ritmo ne usciremo nella seconda metà di giugno”. Leggi su fanpage Salgono i contagi - 567 morti in 24 ore. Il bollettino del 15 aprile : virus - nessuna tregua

Coronavirus - il bollettino delle 18 : +1.127 i contagiati - in calo le terapie intensive

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Contagi in calo in tutta Italia, ma il 24% dei nuovi casi sono asempre più ultimi grandi focolai dell'epidemia diin Italia: “Questo non vuol dire che i milanesi e i torinesi siano indisciplinati - commenta Giovanni Forti, data analyst di YouTrend -, ma che un virus nelle grandi città è molto più difficile da arginare. Zero casi? A questo ritmo ne usciremo nella seconda metà di giugno”.

Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. Il bollettino del 14 aprile - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - Corriere : Coronavirus in Italia, 165.155 casi positivi e 21.645 morti. Il bollettino del 15 aprile - MikaelPelan : Coronavirus in Italia, 165.155 casi positivi e 21.645 morti. Il bollettino del 15 aprile - fanpage : #COVID19 Vi spieghiamo i dati di oggi -