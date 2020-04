Il bel gesto di Del Piero: porta pasti ai bimbi dell’ospedale pediatrico di Los Angeles (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gli States e la California sono la seconda casa di Alessandro Del Piero. L'ex numero "dieci" della Juventus s'è resto protagonista di una bella iniziativa: ha chiesto al suo ristorante di cucinare pasti e, assieme ad alcuni membri dello staff, li ha consegnato personalmente al Children’s Hospital di Los Angeles. Leggi su fanpage Gaia Gozzi - la vincitrice di Amici 19 compie un bellissimo gesto : ecco che cosa ha fatto

Il bel gesto di uno chef sannita a Lugano : 300 colombe agli operatori sanitari per Pasqua

Grande Fratello Vip : il bel gesto di Paola Di Benedetto dopo la vittoria (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gli States e la California sono la seconda casa di Alessandro Del. L'ex numero "dieci" della Juventus s'è resto protagonista di una bella iniziativa: ha chiesto al suo ristorante di cucinaree, assieme ad alcuni membri dello staff, li ha consegnato personalmente al Children’s Hospital di Los

DarioNardella : Tanti bambini e ragazzi non riescono a seguire le lezioni online perché non hanno #wifi a casa. Se sappiamo che u… - Angela300564201 : Pietro, donatore più forte del Covid: il bel gesto dedicato alla bisnonna - mad_shareholder : @matteosalvinimi Col cazzo che ti do una lira in mano a te. Voglio il controllo Europeo contro le ruberie politich… - 90ordnasselA : Bel gesto di ?@Asabob20? che dona 20mila dollari ad un ospedale del Ghana per fronteggiare il #COVID19 - prestia_fabio : RT @francescafagnan: Berlusconi che ricorda di quando Bersani lo andò a trovare in ospedale tenendogli le mani. Bel gesto di Bersani, bel p… -

Ultime Notizie dalla rete : bel gesto Gelarda (Lega) sui teatri: “Bel gesto se Giambone e Marcellino si tagliassero l’indennità” ilSicilia.it Titoli petroliferi in calo: cosa sta succedendo al greggio?

Una situazione scomoda su più fronti C’è da stupirsi di come tutto questo sia successo proprio nel bel mezzo della peggiore crisi epidemiologica nella storia ... è un esempio di cosa voglia dire ...

Sorpresa al Policlinico di Bari: arriva Al Bano e canta ‘Felicità’ al personale medico-sanitario| VIDEO

Un piccolo ma bel gesto quello di Al Bano Carrisi che nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli ...

Una situazione scomoda su più fronti C’è da stupirsi di come tutto questo sia successo proprio nel bel mezzo della peggiore crisi epidemiologica nella storia ... è un esempio di cosa voglia dire ...Un piccolo ma bel gesto quello di Al Bano Carrisi che nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli ...