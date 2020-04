I primi accrediti del bonus di 600 euro smentiscono la bufala che parlava di 478 euro netti sul conto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi sono arrivate alcune testimonianze social e altre ancora su autorevoli testate che lo provano: il bonus di 600 euro è lordo e esentasse. Chi tra gli aventi diritto lo ha già ricevuto ha pubblicati sui social la lieta notizia smentendo la bufala che circolava in merito alla somma, ovvero che fossero 478 euro. La fake news era stata alimentata nello scorso weekend su alcuni social dove sono starti messi in circolazione presunti accrediti pari a quella cifra. LEGGI ANCHE >>> Il bonus da 900 euro agli ospedali per ogni «deceduto per Covid-19». La bufala nei gruppi no vax accrediti di 600 euro condivisi sui social Alla fine i 600 euro sono arrivati… Incredibile ma vero. Vorrà dire che vi offrirò la colazione al Bar quando potrete uscire dalle vostre case. #buonpomeriggio pic.twitter.com/eLfEC7e540 — Gianni® ... Leggi su giornalettismo Bonus 600 euro Inps : arrivano i primi accrediti per partite Iva e autonomi

