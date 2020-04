I film Bombshell | Cosa Mi lasci di te e lo speciale concerto per il Coronavirus arrivano

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Midi te, Qua La Zampa 2su Amazon Prime Videoe unoper ilsu Amazon Prime Video per ampliare l’offerta in questi giorni di quarantena. Quattro titoli per tutti i gusti comemidi te nel weekend del 17 aprile (insieme a Bosch), mentre Qua La Zampa 2 e Il Principe Dimenticato dal 24 aprile, inoltre sabato 18 notte alle 2 e poi sempre disponibile ilevento mondiale One World Together at Home.– Nicole Kidman e Charlize Theron raccontano lo scandalo Fox News Dopo The Loudest Voice, arrivaa raccontare la vicenda dello scandalo sessuale che ha travolto Roger Aisles fondatore di Fox News. Protagonisti delsono il premio Oscar Charlize Theron, il premio Oscar Nicole Kidman, il candidato Oscar John Lithgow e la candidata Oscar Margot Robbie. il ...