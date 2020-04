Honda, non solo auto e moto. La storia del fondatore la racconta un manga (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il suo settantesimo anniversario la Honda l’ha ufficialmente celebrato il 24 settembre del 2018. Tuttavia, quest’anno la casa giapponese ha deciso di raccontare la sua storia attraverso un manga intitolato “Honda Soichiro Hon Den” e pubblicato da Shogakukan. Trattasi di un fumetto di piccolo formato, sulle vicende legate al fondatore, Soichiro Honda. Soichiro, classe 1906, nacque in una famiglia di artigiani della meccanica. Aveva poca simpatia per gli studi tradizionali e una passione viscerale per automobili e corse che lo portarono a diventare un costruttore di moto prima e di auto poi. Tant’è che oggi la “sua” Honda domina il mercato globale delle due ruote (e da qualche anno assembla persino aerei). Un percorso di successo iniziato nel 1948 con i motori ausiliari e le moto, appunto. La produzione di auto, invece, risale agli anni ... Leggi su ilfattoquotidiano MotoGP - Yamaha - Ducati e Suzuki (ma non Honda) chiamate a congelare il motore “il prima possibile”

