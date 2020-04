Holiday bond, voucher scontati per i turisti: la proposta del sindaco di Pollica contro la crisi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dal Cilento, località a forte vocazione turistica della provincia di Salerno, precisamente dal sindaco di Pollica Stefano Pisani, arriva una proposta per risollevare il turismo, settore fortemente colpito dall'emergenza Coronavirus: si tratta degli "Holiday bond", voucher a prezzi scontati che i turisti potranno acquistare per le vacanze future. Leggi su fanpage Pollica - il sindaco Pisani lancia gli Holiday Bond (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dal Cilento, località a forte vocazioneca della provincia di Salerno, precisamente daldiStefano Pisani, arriva unaper risollevare il turismo, settore fortemente colpito dall'emergenza Coronavirus: si tratta degli "",a prezziche ipotranno acquistare per le vacanze future.

Da Pollica, perla del Cilento, nella provincia di Salerno, zona tutta a forte vocazione turistica, arriva una proposta volta a risollevare le sorti del settore: il sindaco Stefano Pisani ha infatti ...

Il sindaco di Pollica-Acciaroli, Stefano Pisani – come riporta anche il sito web repubblica.it – ha lanciato il progetto “Holiday Bond”, che sottoporrà oggi al governatore della Regione Campania ...

