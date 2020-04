‘Holiday Bond’, la Confcommercio plaude all’iniziativa di Pollica (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alla proposta degli “Holiday Bond”, partita dal Cilento, con la finalità di sostenere la ripresa della filiera del comparto turistico, stretto nella morsa dell’emergenza Covid-19, non tarda la risposta di Confcommercio Campania – sede di Salerno, con il Presidente Giuseppe Gagliano, in qualità di Presidente di Federalberghi Salerno:“Ringraziamo il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, per la sensibilità dimostrata nel promuovere l’iniziativa, con l’acquisto di voucher a prezzi scontati per le vacanze future.Crediamo che la stessa costituisca un valido aiuto morale, più che economico, per gli imprenditori turistici pesantemente danneggiati dall’epidemia”. E, aggiunge:“Vorremmo, a questo punto, approfittare della solidarietà manifestata al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alla proposta degli “Holiday Bond”, partita dal Cilento, con la finalità di sostenere la ripresa della filiera del comparto turistico, stretto nella morsa dell’emergenza Covid-19, non tarda la risposta diCampania – sede di Salerno, con il Presidente Giuseppe Gagliano, in qualità di Presidente di Federalberghi Salerno:“Ringraziamo il Sindaco di, Stefano Pisani, per la sensibilità dimostrata nel promuovere l’iniziativa, con l’acquisto di voucher a prezzi scontati per le vacanze future.Crediamo che la stessa costituisca un valido aiuto morale, più che economico, per gli imprenditori turistici pesantemente danneggiati dall’epidemia”. E, aggiunge:“Vorremmo, a questo punto, approfittare della solidarietà manifestata al ...

