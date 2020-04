Guardia di Finanza in Regione Lombardia Le opposizioni | commissione d’inchiesta

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladiha acquisito, mercoledì 15 aprile, documenti in alcuni uffici della

fanpage : Ultim'ora Blitz dei militari della guardia di finanza di Milano negli uffici della Regione Lombardia - Corriere : ?? La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito dell’inchi… - pomeriggio5 : In diretta l'inseguimento della Guardia di Finanza dopo aver individuato delle persone sulla spiaggia a Venezia… - brichiel : RT @carlakak: FINALMENTE: La Guardia di Finanza negli uffici della Regione Lombardia?? I sacchi di spazzatura pieni di poveri vecchi espost… - giuliog : RT @vitaindiretta: [news] La Guardia di Finanza sta perquisendo gli uffici della Regione Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza

Carabinieri, Guardia di finanza, forestali e Polizia locale, ma anche i droni e i rilevatori di targa hanno indotto tutti a non avvicinarsi al "paese delle vacanze" e con i residenti che non sono ...La Guardia di Finanza di Siena ha multato il titolare dell'azienda di prodotti da giardinaggio con una somma da 400 a 3000 Euro Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio posta in ...