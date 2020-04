Gualtieri | ‘Oggi bonus da 600 euro su conti correnti di 2 milioni di autonomi’

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Emergenza coronavirus, l’annuncio di: “Oggida seicentosuidi duedi autonomi”. Entro venerdì gli altri pagamenti. Il Ministro dell’Economia Robertoannuncia non senza soddisfazione l’accreditamento delda seicentosuidegli autonomi. Il numero uno del Mef ha fatto sapere che nelle prossime ore ilarriverà a duedi autonomi, mentre gli altri avranno i soldi entro venerdì. In questo modo e in questi tempi dovrebbe essere coperta la platea di cinquecirca di soggetti che hanno presentato richiesta (valida) per il sostegno. Emergenza coronavirus,annuncia l’erogazione delda 600per gli autonomi “Entro oggi ildi 600sarà accreditato suidi duedi ...