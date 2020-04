Gualtieri: “Nel dl aprile bonus autonomi a 800 euro: attivi prestiti alle imprese” (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – prestiti alle imprese da subito attivi e bonus per autonomi e Partite IVA aumentato da 600 a 800 euro, oltre al rinvio delle scadenze fiscali e misure di sostegno diretto alle aziende. A delineare il quadro degli interventi del Governo a sostegno dell’economia per l’emergenza coronavirus è il ministro dell’Economa Roberto Gualtieri intervistato da Bruno Vespa a “Porta a Porta”. Gualtieri ha confermato che nel decreto aprile “vogliamo introdurre dei meccanismi permanenti non solo di rinvio delle scadenze fiscali ma anche di ristoro o sostegno diretto alle imprese” e che il bonus per i lavoratori autonomi potrebbe aumentare a 800 euro, dagli attuali 600. Ottocento euro, ha indicato Gualtieri, “è un numero verosimile”. Altro tassello sono i prestiti alle imprese fino a 25mila euro che, avvisa il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) –imprese da subitopere Partite IVA aumentato da 600 a 800, oltre al rinvio delle scadenze fiscali e misure di sostegno direttoaziende. A delineare il quadro degli interventi del Governo a sostegno dell’economia per l’emergenza coronavirus è il ministro dell’Economa Robertointervistato da Bruno Vespa a “Porta a Porta”.ha confermato che nel decreto“vogliamo introdurre dei meccanismi permanenti non solo di rinvio delle scadenze fiscali ma anche di ristoro o sostegno direttoimprese” e che ilper i lavoratoripotrebbe aumentare a 800, dagli attuali 600. Ottocento, ha indicato, “è un numero verosimile”. Altro tassello sono iimprese fino a 25milache, avvisa il ...

