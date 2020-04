Grey’s Anatomy 17, Krista Venoff rivela: “Pianificherò la fine quando…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Krista Vernoff sulla fine di Grey’s Anatomy: “Spero di scoprirlo presto” La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy si è conclusa da meno di una settimana, ma la curiosità dei telespettatori si è già concentrata sul futuro della serie dopo la confermatissima diciassettesima edizione. Come ormai risaputo, infatti, Ellen Pomepo ha firmato un contratto che la lega al Medical Drama fino alla fine della stagione televisiva 2020/2021. Al termine dell’emergenza sanitaria, dunque, il network dovrà rinegoziare gli accordi con l’attrice per decidere se rinnovare ulteriormente il telefilm. Interrogata sul futuro del suo show, Krista Vernoff ha quindi dichiarato di attendere indicazioni da parte di Shonda Rhimes per pianificare l’eventuale trama conclusiva. Fino a quel momento, tuttavia, la showrunner imposterà le ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy 17 - Pickens sul futuro di Webber : “Non mi stupirei se…”

