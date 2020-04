Grecia, Giappone, Bulgaria e Nuova Zelanda: i politici si tagliano lo stipendio nell’emergenza covid (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Giappone, Nuova Zelanda e Grecia parlamentari e ministri hanno accettato di tagliarsi lo stipendio come forma di solidarietà nell'emergenza coronavirus. In Bulgaria i politici hanno rinunciato integralmente al loro compenso fino alla fine dell'emergenza. Leggi su fanpage Coronavirus - 1.100.000 casi e 59.000 morti nel mondo : nuovi aumenti in Cina - Giappone e Corea del Sud - Grecia a rischio crisi umanitaria

I parlamentari giapponesi hanno deciso di tagliarsi del 20 per cento gli stipendi come forma ... In tutto, il taglio ammonta a un valore 1,44 milioni di leva, ossia 740mila euro. In Grecia, il premier ...

In Giappone, per esempio, stipendi tagliati del 20% per la durata di un anno per i ... La proposta proveniva dal partito conservatore al potere, il GERB, ed è stata votata all’unanimità dal parlamento ...

