Gravina “Stagione da chiudere | lavoriamo sul come non sul quando”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilita' di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornera' a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornera' anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C'e' tempo". Gabriele Gravina non ha dubbi: la stagione riprendera', non si ancora quando e come ma riprendera'. "Decideremo insieme, responsabilmente – dice in un'intervista rilasciata a Repubblica -. Respingo al mittente le accuse di chi vede nel calcio un mondo governato da interessi lontani dal contesto sociale del Paese. Al contrario, della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema. Penso allo sport di base, all'indotto e al valore sociale del nostro movimento".

