Gravina | «Rispetto la scienza ma non mi arrendo Il campionato sarà terminato»

Gabriele Gravina ha parlato sulle pagine di Repubblica della ripartenza dei campionati dopo l'emergenza Coronavirus. Queste le parole del presidente della FIGC. RIPARTENZA – «la, ma non posso arrendermi. Lavoriamo sul come tornare a giocare, non sul quando. Quando l'Italia tornerà a vivere e quando ci saranno le condizioni per altri settori, tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine, c'è tempo. Governo, Lega, Figc, medici: decideremo tutti insieme, responsabilmente. Della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema». SCUDETTO – «Assegnare lo scudetto a tavolino? Può farlo solo il Consiglio federale, ma la posizione ...