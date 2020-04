Gravina e la secessione del calcio: "Serie A? Si finisce la stagione ma non si gioca al Nord". E come si fa? (Di mercoledì 15 aprile 2020) La secessione del calcio, proposta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il numero uno della Federazione, intervistato da Repubblica, parlando del futuro della Serie A ha infatti spiegato: "Sarà molto difficile giocare a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, Un campionato sotto il Rubicondo, senza partite al nord, è una possibilità". L'obiettivo, insomma, è finire la stagione. Ma difficilmente si giocherà al Nord, dall'Emilia in giù, dato che il Rubicone è un fiume che scorre nella provincia di Forlì e Cesena. L'idea è di difficile realizzazione: ci si chiede infatti dove le squadre del Nord possano trovare strutture adeguate per gli allenamenti. Dunque, Gravina ha commentato il caso-Nba, che ipotizza di trasferirsi in toto a Las Vegas: "Da noi è impossibile pensare di farlo in una sola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladel, proposta dal presidente della Figc, Gabriele. Il numero uno della Federazione, intervistato da Repubblica, parlando del futuro dellaA ha infatti spiegato: "Sarà molto difficilere a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, Un campionato sotto il Rubicondo, senza partite al nord, è una possibilità". L'obiettivo, insomma, è finire la. Ma difficilmente si giocherà al Nord, dall'Emilia in giù, dato che il Rubicone è un fiume che scorre nella provincia di Forlì e Cesena. L'idea è di difficile realizzazione: ci si chiede infatti dove le squadre del Nord possano trovare strutture adeguate per gli allenamenti. Dunque,ha commentato il caso-Nba, che ipotizza di trasferirsi in toto a Las Vegas: "Da noi è impossibile pensare di farlo in una sola ...

Noovyis : (Gravina e la secessione del calcio: 'Serie A? Si finisce la stagione ma non si gioca al Nord'. E come si fa?) Pla… - Libero_official : La posizione del presidente della #Figc, Gabriele Gravina: ecco come si può portare a termine la #SerieA, una sorta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina secessione Serie A, Gabriele Gravina: "Si finisce la stagione, ma è difficile giocare al Nord" Liberoquotidiano.it Serie A, Gabriele Gravina: "Si finisce la stagione, ma è difficile giocare al Nord"

La secessione del calcio, proposta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il numero uno della Federazione, intervistato da Repubblica, parlando del futuro della Serie A ha infatti spiegato: ...

La secessione del calcio, proposta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il numero uno della Federazione, intervistato da Repubblica, parlando del futuro della Serie A ha infatti spiegato: ...