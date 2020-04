Grandi sbalzi! CALDO ANOMALO di nuovo alla riscossa in Europa e sull'Italia (Di mercoledì 15 aprile 2020) La primavera è la stagione tipica delle variazioni meteo davvero brusche. Questa prima metà di aprile ha portato in scena sbalzi termici estremi a non finire in Europa, in quanto la prima settimana del mese era stata caratterizzata da clima piuttosto rigido per incursioni d'aria polare. Al contrario, nell'ultima settimana il CALDO è prepotentemente salito alla ribalta, con particolare enfasi sulle nazioni centro-occidentali del Continente. Maggiormente colpite dall'anomalia sono state la Francia, il BeNeLux e la Germania occidentale. Nella cartina è evidenziato l'andamento climatico complessivo dell'ultima settimana, dal 6 al 13 aprile. Si notano le tonalità di rosso un po' ovunque, eccezion fatta per la Turcia ed in generale il Mediterraneo Orientale che hanno beneficiato di clima più fresco. Le temperature sono salite su ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) La primavera è la stagione tipica delle variazioni meteo davvero brusche. Questa prima metà di aprile ha portato in scena sbalzi termici estremi a non finire in, in quanto la prima settimana del mese era stata caratterizzata da clima piuttosto rigido per incursioni d'aria polare. Al contrario, nell'ultima settimana ilè prepotentemente salitoribalta, con particolare enfasie nazioni centro-occidentali del Continente. Maggiormente colpite dall'anomalia sono state la Francia, il BeNeLux e la Germania occidentale. Nella cartina è evidenziato l'andamento climatico complessivo dell'ultima settimana, dal 6 al 13 aprile. Si notano le tonalità di rosso un po' ovunque, eccezion fatta per la Turcia ed in generale il Mediterraneo Orientale che hanno beneficiato di clima più fresco. Le temperature sono salite su ...

Assistenza psicologica gratuita per affrontare l’emergenza

Capita spesso in queste settimane pandemiche di provare sensazioni contrastanti e frequenti sbalzi d’umore. Siamo tutti spiazzati, disorientati, ma soprattutto spaventati di fronte a un problema ...

