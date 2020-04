Giulio Raselli pronto ad una carriera da attore porno? Foto

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020), ex tronista di Uomini e Donne, ha realizzato il sogno di una storia d’amore importante. La scelta di Giulia, infatti, si è rivelata essere, col passare dei mesi, quella giusta. A dimostrarlo vi sono i tanti progetti che i due ragazzi stanno facendo per il futuro. Nelle ultime ore, però,ha manifestato un altro desiderio, stavolta inerente la sua. Unapostata su Instagram fa presagire una futurada? Vediamo com’è andata.e Giulia, quarantena felice Nelle ultime settimane si era parlato di una forte voglia di famiglia pere per la compagna Giulia D’Urso. Il ragazzo aveva espresso il desiderio di avere un figlio, cosa che di certo accadrà appena ce ne saranno i giusti presupposti. I due ragazzi, poi, amano condividere le loro giornate con i propri fans sui social. ...