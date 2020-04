Giorgia Trasselli/ Tata di Casa Vianello: "Sandra e Raimondo legati e mai plateali" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Giorgia Trasselli, la Tata di Casa Vianello, torna a parlare dei due personaggi che ha avuto modo di conoscere sul set e fuori: "Sandra e Raimondo legati e mai plateali" Leggi su ilsussidiario Giorgia Trasselli : “Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme - come accade nei grandi amori” (Di mercoledì 15 aprile 2020), ladi, torna a parlare dei due personaggi che ha avuto modo di conoscere sul set e fuori: "e mai

infoitcultura : Giorgia Trasselli: “Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme, come accade nei grandi amori” - zazoomblog : Giorgia Trasselli : Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme, come accade nei… - zazoomblog : Giorgia Trasselli : Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme, come accade nei grandi amori… - EleonoraDAmore : Giorgia Trasselli, la tata di Casa Vianello: 'Raimondo e Sandra morti insieme, come accade nei grandi amori'… -