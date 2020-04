Giorgia Meloni | il cavallo del MES e quei figli di Troika che pretendono addirittura la

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020)non ci ha ancora spiegato perché parla di bufale altrui quando sulla sua pagina Facebook ha annunciato la fregnaccia che Gualtieri aveva attivato il MES, ma in compenso anche oggi ci vuole mettere in guardia contro quegli infidi infingardi dell’Europa brutta e cattiva. Perché, pensate, questidicon ildidel MES potrebberopretendere qualcosa di indicibile: la restituzione dei soldi che ci prestano. Spero di essere smentita ma oggi sono convinta che la linea di credito senza condizionalità del MES per le spese sanitarie rischi di essere un “di”. Se non restituisci i soldi che chiedi in prestito come dicono loro e nei tempi che stabiliscono, e indipendentemente dalla difficoltà che hai, puoi ritrovarti lo stesso ladentro casa. Se non stiamo attenti, è questo ...