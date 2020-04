GF Vip Licia Nunez racconta il suo doloroso dramma personale (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ attice ed ex gieffina Licia Nunez ha rilasciato un’intervista al settimanale “Vanity Fair” dove ha parlato anche di un momento particolarmente duro della sua vita. Nel 2003 un aborto spontaneo l’avrebbe trascinata nel baratro dell’alcol: «Io ho scelto di toccare il fondo, il mio migliore amico è diventato l’alcol. Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia. Ho avuto bisogno di tempo per capire. Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi, non ho più visto mia madre, gli amici. Mi vergognavo». Licia Nunez aspettava un figlio dal suo compagno di allora che sparì improvvisamente. «Ho preso un taxi e contemporaneamente ho chiamato l’uomo con cui stavo. Quando gli ho raccontato tutto lui mi ha detto solo ‘Ho bisogno di pensare’. Non l’ho mai più ... Leggi su musicaetesti.myblog GF Vip Licia Nunez sono stata dipendente dall’alcol per tanti mesi

GF Vip 2020 - Licia Nunez : ‘Una parte di me non c’è più - è rimasta lì in quel mese del 2003’

