GF Vip | Antonella Elia confessa | “Penso sia la fine della mia carriera”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è stata la concorrente che più ha attirato l’attenzione nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Non solo liti e drammi del passato, ma anche tante risate e la nascita, seppur difficile, di alcune amicizie è tutto ciò a cui l’ex gieffina ci ha abituato. Ma cosa ha significato veramente per lei la partecipazione al reality? Nella Casa del Grande Fratello Vipha fatto di tutto: liti furiose, animate discussioni e scherzi divertenti. La sua personalità, a volte complicata, ha diviso il pubblico tra chi l’amava follemente, e l’ha sostenuta fino alla puntata finale, e chi invece, turbato dai suoi atteggiamenti, richiedeva per lei dei provvedimenti. Laha spesso litigato con le altre concorrenti, che l’hanno più volte accusata di essere aggressiva nei confronti delle donne. A ...