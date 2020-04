‘Gf Vip 4’, Paolo Ciavarro cotto della sua Clizia Incorvaia: “La mia è una vittoria ben più importante di quella del reality!” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non avrà vinto il Grande Fratello Vip 4, ma nella Casa ha incontrato l’amore quando i suoi occhi, quelli di Paolo Ciavarro, si sono incrociati con quelli di Clizia Incorvaia. Dopo un tentennamento iniziale, i due gieffini non sono più riusciti a trattenere la passione e si sono lasciati andare a lunghi e travolgenti baci, che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Peccato che poi, un piccolo incidente di percorso abbia portato la ragazza a dover abbandonare il reality, lasciando Paolo a fantasticare sul loro futuro senza averla effettivamente accanto. Intervistato dal settimanale Chi, Ciavarro ha raccontato la sua assurda esperienza all’interno di Cinecittà, ma soprattutto il ritorno alla realtà. Una realtà ancora più incredibile e surreale a causa dell’emergenza Covid-19: In una parola, drammatico. Un conto ... Leggi su isaechia ‘Gf Vip 4’ - Paola Di Benedetto dopo la vittoria : “Ho sfatato il mito della bella che non balla!”. E replica a Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia

‘Gf Vip 4’ - Sossio Aruta replica duramente al marito di Fernanda Lessa : “Dio li fa e poi li accoppia - voi non state bene con la testa!” (Video)

‘Gf Vip 4’ - Adriana Volpe lancia una stoccata ad Antonio Zequila e dice la sua sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non avrà vinto il Grande Fratello Vip 4, ma nella Casa ha incontrato l’amore quando i suoi occhi, quelli di, si sono incrociati con quelli di. Dopo un tentennamento iniziale, i due gieffini non sono più riusciti a trattenere la passione e si sono lasciati andare a lunghi e travolgenti baci, che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Peccato che poi, un piccolo incidente di percorso abbia portato la ragazza a dover abbandonare il reality, lasciandoa fantasticare sul loro futuro senza averla effettivamente accanto. Intervistato dal settimanale Chi,ha raccontato la sua assurda esperienza all’interno di Cinecittà, ma soprattutto il ritorno alla realtà. Una realtà ancora più incredibile e surreale a causa dell’emergenza Covid-19: In una parola, drammatico. Un conto ...

VanityFairIt : Intervista a cuore aperto, appena uscita dal GF vip - GrandeFratello : Paola vince questa edizione di #GFVIP: rivediamo la proclamazione e i suoi momenti più belli nella casa ?? - KontroKulturaa : Adriana Volpe in diretta su Instagram: il brutto gesto del GF VIP prima che entrasse in casa - - zazoomnews : ‘Gf Vip 4’ Paola Di Benedetto dopo la vittoria: “Ho sfatato il mito della bella che non balla!”. E replica a Fernan… - 361_magazine : Tensioni anche fuori dalla casa del #gfvip tra #SossioAruta e il marito di #fernandaLessa -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Coronavirus: boom per raccolta Ferragnez, oltre 8 mln in 5 ore Affaritaliani.it