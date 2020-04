‘Gf Vip 4’ | Paola Di Benedetto dopo la vittoria | “Ho sfatato il mito della bella che non

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Grande e inaspettato trionfo, quello diDial Grande Fratello Vip 4. La bellissima Madre Natura di Ciao Darwin ha dimostrato nel reality di Canale 5 di non avere solo un fisico da fare invidia, ma anche un gran carattere che le ha permesso di emergere e di farsi apprezzare dal grande pubblico più di quanto non fosse già avvenuto durante la sua precedente avventura a L’Isola Dei Famosi. Intervistata dal settimanale Chi, la vincitrice del reality ha raccontato: Uno dei miei obiettivi al Gf Vip era sfatare ilche non balla” ostatuina”, come mi definivano Zequila e Fabio Testi. Una delle sfide più grandi affrontate all’internoCasa è stata stare lontano al suo Federico Rossi, il ragazzo che sembra avere inequivocabilmente rubato il cuore: Per me è stata una grande ...