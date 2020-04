Germania, arrestati quattro terroristi: “Pianificavano attentati per l’Isis” (Di mercoledì 15 aprile 2020) quattro terroristi sono stati arrestati in Germania: “Pianificavano attentati per l’Isis”. BERLINO (Germania) – quattro terroristi sono stati arrestati in Germania. Nelle prime ore di mercoledì 15 aprile 2020 la polizia tedesca ha fermato alcuni esponenti tagiki in diversi luoghi della regione del Nordreno-Westfalia. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, gli indagati stavano pianificando degli attentati per l’Isis. In particolare, nel mirino dei fermati erano finite le basi americane e personalità critiche con l’Islam. In corso tutti gli accertamenti per capire se altre persone sono collegate alla cellula terroristica. Blitz antiterrorismo in Germania Le indagini andavano avanti ormai da un anno. L’inchiesta è iniziata dopo il fermo di un uomo di 30 anni, considerato il capo della banda. Nonostante ... Leggi su newsmondo Terroristi tagiki dell’Isis arrestati in Germania : sventati attentati contro obiettivi Usa

Germania, quattro arresti: "Progettavano attentati per l'Isis"

Tutti tagiki, il capobanda era già in carcere. Volevano colpire le basi americane e personalità critiche con l'Islam ...

