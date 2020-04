FUT non funziona, problemi con i server di FIFA 20: il motivo spiegato da EA Sports (Di mercoledì 15 aprile 2020) Risveglio amaro per gli amanti di FIFA 20, che hanno dovuto fare i conti con una triste realtà. Oggi il gioco di EA Sports sta dando continui problemi a chiunque provi ad accedere ai vari contenuti. Già dalle 8 di questa mattina sono state segnalate diverse anomalie riguardanti di FIFA 20, che nel corso delle ore sono ulteriormente aumentate. Il gioco è accessibile solamente in alcune modalità, come quelle single player, ma le cose diventano complicate quando si prova ad accedere ad alcune modalità multiplayer. FUT ad esempio, la più giocata dagli utenti FIFA, non è al momento accessibile e il malfunzionamento ha scatenato non poche polemiche sul web. Il comunicato di EA Sports L’impossibilità di accedere a FUT, modalità che ogni giorno appassiona milioni di utenti, ha generato malumore nella community che attraverso ... Leggi su italiasera Coronavirus - ministro Boccia : “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili - non 3-4 opzioni per tema. Altrimenti non è scienza”

